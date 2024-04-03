Bourg - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup yarı finali üçüncü maçında deplasmanda Mincidelice JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:37
Bourg - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final serisi üçüncü ve son maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak.

BOURG - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

BOURG - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride, Fransız temsilcisi ilk maçı 86-74 kazanırken, siyah-beyazlı ekip ikinci karşılaşmadan 82-71 galip ayrılmıştı.


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