Bournemouth, 6 maçlık hasreti tek golle bitirdi!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:16

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:16

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, Fulham'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Bournemouth'un ve maçın tek golünü 1. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Bu sonucun ardından 6 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth puanını 48'e yükseltti. Fulham da 48 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham ise Chelsea2yi konuk edecek.