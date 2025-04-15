Bournemouth, 6 maçlık hasreti tek golle bitirdi!
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, konuk ettiği Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, Fulham'ı konuk etti.
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.
Bournemouth'un ve maçın tek golünü 1. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Bu sonucun ardından 6 maç sonra ilk kez kazanan Bournemouth puanını 48'e yükseltti. Fulham da 48 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Fulham ise Chelsea2yi konuk edecek.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #Bournemouth #fulham
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