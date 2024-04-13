Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:58
Bournemouth - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bournemouth ise Luton Town deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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