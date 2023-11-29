Braga - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Arthur Jorge yönetimindeki Braga, sahasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
BRAGA - UNİON BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BRAGA - UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Braga, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-0 mağlup olmuştu.
Union Berlin ise Napoli deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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