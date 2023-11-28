Paris Saint-Germain - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle United, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
PARIS SAINT-GERMAIN - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PARIS SAINT-GERMAIN - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Paris Saint-Germain, deplasmanda karşılaştığı Milan karşısında 2-1'lik mağlubiyet almıştı.
Newcastle United ise deplasmanda Borussia Dortmund'a 2-0'lık skorla mağlup olmuştu.
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