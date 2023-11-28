Milan - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:33
Milan - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

MILAN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MILAN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Romen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan ve TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, evinde karşılaştığı Paris Saint-Germain karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.

Borussia Dortmund ise evinde Newcastle United'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.


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