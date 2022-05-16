Braga'da Carlos Carvalhal ile yollar ayrıldı

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden SC Braga, teknik direktör Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:16
Braga'da Carlos Carvalhal ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal, SC Braga ile iki yıllık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından takımdan ayrıldı.

SC Braga, Carlos Carvalhal ile gelecek sezon yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Portekiz ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Carlos Carvalhal'a kulübe sunduğu hizmetleri ve özverisi için teşekkür ederek veda mesajı yayımladı.

Carlos Carvalhal, SC Braga kariyerinde 1 Portekiz Kupası kazanma sevinci yaşamıştı.


Portekiz Süper Ligi Carlos Carvalhal SC Braga

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler