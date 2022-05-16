Braga'da Carlos Carvalhal ile yollar ayrıldı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:16

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal, SC Braga ile iki yıllık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından takımdan ayrıldı.

SC Braga, Carlos Carvalhal ile gelecek sezon yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Esta vai ser ???????????? a sua casa. Obrigado por tudo aquilo que vivemos ????????????. #ObrigadoCarvalhal pic.twitter.com/d5OyLtlLT4 — SC Braga (@SCBragaOficial) May 16, 2022

Portekiz ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Carlos Carvalhal'a kulübe sunduğu hizmetleri ve özverisi için teşekkür ederek veda mesajı yayımladı.

Carlos Carvalhal, SC Braga kariyerinde 1 Portekiz Kupası kazanma sevinci yaşamıştı.