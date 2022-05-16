Çağdaş Atan ile Samsunspor niye anlaşamadı? Perde arkası belli oldu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor daha önce prensipte anlaştığı teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu. Samsunspor'un imza aşamasına getirdiği teknik direktör Çağdaş Atan'dan vazgeçmesinin perde arkasında neler yaşandığı belli oldu.
Yılport Samsunspor'da liste başı 'teknik direktör adayı' Çağdaş Atan'ın, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve ekibiyle son kez görüşeceği ileri sürülmüştü.
Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz" diyerek iddialara açıklık getirmişti.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşmelerde gelinen son noktayı paylaştı.
Kırmızı Şimşekler'den yapılan açıklamada, "Çağdaş Atan ile devam eden görüşmelerimiz neticesinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerimiz sonlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
ATAN'IN İSTEDİĞİ BÜTÇEYE ONAY GELMEDİ
Ajansspor'un haberine göre, Samsunspor ile Çağdaş Atan'ın arasındaki anlaşmazlığın perde arkasında transfer konusundaki anlaşmazlığın yattığı öğrenildi. Kaliteli bir kadro kurmak isteyen Çağdaş Atan, getirmeyi düşündüğü yabancı futbolcular için 3 milyon Euro bütçe istedi. Başkan Yüksel Yıldırım, buna onay vermedi.
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