Braga'dan Serdar Saatçı hamlesi!

Portekiz Ligi ekibi Braga'nın Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattığı belirtildi. Portekiz ekibinin Saatçı'nın serbest kalma bedelini belirlediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 13:20
Braga'dan Serdar Saatçı hamlesi!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık kampında yaptığı disiplinsiz davranış sebebiyle gözden düşen Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Braga, iddiaya göre siyah-beyazlı takımdan genç stoperi kadrosuna kattı.

SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Braga, futbolcunun transferi için 1.5 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonus ödeyecek.

BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO

Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga, oyuncu için 40 milyon Euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.


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