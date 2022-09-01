Braga'dan Serdar Saatçı hamlesi!
Portekiz Ligi ekibi Braga'nın Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattığı belirtildi. Portekiz ekibinin Saatçı'nın serbest kalma bedelini belirlediği kaydedildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık kampında yaptığı disiplinsiz davranış sebebiyle gözden düşen Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Braga, iddiaya göre siyah-beyazlı takımdan genç stoperi kadrosuna kattı.
SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Braga, futbolcunun transferi için 1.5 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonus ödeyecek.
BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO
Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga, oyuncu için 40 milyon Euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.
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