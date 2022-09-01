Braga'dan Serdar Saatçı hamlesi!

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:20

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık kampında yaptığı disiplinsiz davranış sebebiyle gözden düşen Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Braga, iddiaya göre siyah-beyazlı takımdan genç stoperi kadrosuna kattı.

SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Braga, futbolcunun transferi için 1.5 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonus ödeyecek.

BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO

Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga, oyuncu için 40 milyon Euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.