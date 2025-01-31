Braga'nın attığı gol gündem oldu: Fenerbahçe'nin kaderinin değiştiği an!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan, sadece Braga'nın Lazio'yu tek farklı yenmesi durumunda yetiyordu. Nefeslerin kesildiği maçta Portekiz temsilcisinin Lazio'ya karşı skoru 2-0'a getiren ve Fenerbahçe'nin Avrupa defterini kapatması anlamını taşıyan gol iptal edildi. Bu iptal sonrası Fenerbahçe, play-off biletini almaya hak kazandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland karşısında play-off turu için kritik bir maça çıktı. Ya tamam ta devam mücadelesinde Fenerbahçe, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kalarak play-off etabına yükselmeyi başardı.
Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe, şok bir gol yedi. Diao'nun ağları havalandırmasıyla Midtjylland, mücadelede 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda golcüsü Youssef En-Nesyri sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getiren isim oldu. İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.
Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Dzeko ile öne geçti. Midtjylland ise bu gole 86'da Andreasen ile cevap verdi ve nefes kesen dakikalar başladı.
Midtjylland-Fenerbahçe maçının 2-2 olmasıyla birlikte tüm gözler Braga-Lazio maçına çevrildi. Maçı 1-0 önde götüren Braga, skoru 2-0'a taşıması halinde Fenerbahçe'yi ilk 24'ün dışına itecekti.
Portekiz ekibi, 2 farklı üstünlüğü yakalaması durumunda Fenerbahçe ile averajını eşitleyecek ancak sarı-lacivertlilerden fazla gol attıkları için 24. sıradan play-off biletini alacaklardı. Fenerbahçe ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa defterini kapatacaktı.
Son dakikaları nefes kesen Braga-Lazio maçında korkulan da oldu. Braga, 90+4. dakikada golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi.
Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve Fenerbahçe derin bir 'oh' çekti. 90+4'te Braga'nın iptal edilen golü sonrası sarı-lacivertliler play-off etabına adını yazdırdı.
Braga'nın 90+4'te attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu gol iptal edilmeseydi Fenerbahçe, 25. olarak Avrupa'ya veda edecekti Braga, elendi. pic.twitter.com/y13qRlPtCL— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025
Fenerbahçe'nin play-off etabında muhtemel rakipleri Bodo/Glimt ve Anderlecht. Sarı-lacivertliler, 16 turuna yükselmesi durumunda ise Olympiakos ya da Rangers ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- PFDK'den Bahoken'e 3 maç ceza!
- PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza: 26 blok kapatma!
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı!
- Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor!
- Fenerbahçe'nin kaderinin değiştiği an!
- 'Fenerbahçe bu hatayı hep yapıyor'
- 'Ali Sami Yen'in ruhu sızladı'
- 'Hem yazık oldu hem de ayıp oldu'
- Jose Mourinho'dan ceza tepkisi!
- Alperen Şengün, All-Star oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!
- Sahte polisi kartındaki yazım hatası yakalattı