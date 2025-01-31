Spor yazarları Midtjylland - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe bu hatayı hep yapıyor'

"FENERBAHÇE BU HATAYI HEP YAPIYOR"

Mehmet Arslan: Bu takımın DNA’sına aykırı savunma futbolu. Ama öne geçtikleri her golden sonra topu rakibe bırakma alışkanlığından da vazgeçmiyorlar. Ve faturayı da epeyce yüksek ödüyorlar. Sezon başından beri Fenerbahçe’nin sıkıntıları çok açık:

1 - Orta alanda rakibe baskı yapacak fizik güce ve futbol aklına ihtiyaçları var.

2 - Bu güce ve akla sahip olamayınca rakipten dönen toplara da sahip olamıyorlar.

3 - Topu yeniden kazanmak için tekrar geriye koşuyor ve takımın boyunu uzatıp, enerjisini harcıyorlar. 36 takımlı bir ligde 24. olarak playoff’a kalmak Fenerbahçe için bir başarı değil bir uyarıdır. Umarım Anderson Talisca ve diğer yeni transferlerle Fenerbahçe arzu ettiği oyuna kavuşur. (Hürriyet)