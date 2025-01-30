Midtylland maçı öncesi: Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 21:56

Güncelleme: 30.01.2025 - 21:56

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

Habere göre; Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denedi fakat nihai karar bu şekilde oldu.