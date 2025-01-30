Midtylland maçı öncesi: Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de Midtylland maçı öncesinde Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Midtylland maçı öncesi: Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 21:56

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

Habere göre; Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denedi fakat nihai karar bu şekilde oldu.


Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #sakatlık

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