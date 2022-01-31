Brentford, Christian Eriksen'i resmen açıkladı
Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalp sorunu yaşayarak hastaneye kaldırılan ve herkesi çok korkutan Christian Eriksen, futbola Brentford ile dönüyor.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın Finlandiya ile 12 Haziran 2021'de oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cristian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu.
Yaşanan olayın kalp sorunundan dolayı olduğu tespit edilirken, tüm bunların ardından Danimarkalı futbolcunun takımı Inter, oyuncuyla bu şartlarda devam edemeyeceğini açıkladı ve sözleşmesini feshetti.
PREMIER LİG'E GERİ DÖNDÜ
Yaklaşık 7 aydır yeşil zeminden uzak olan, bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren, son olarak da Ajax'ın B takımı ile çalışan Eriksen, yeni takımını buldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, boşta olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 #BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022
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