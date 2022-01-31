Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan: Futbolu bırakmayı düşündüm

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:01

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan kariyeri, gelecek hedefleri ve futbol kariyeri hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"11 YAŞIMDAN BERİ BEŞİKTAŞ’TAYIM"

Futbol kariyerine Beşiktaş Futbol Okulu’nda başlayan İlkhan kariyerinin gelişimi hakkında "İlk hocalarım Türker Şarkıcı ve Sezer Şarkıcı idi. 11 yaşımda Beşiktaş Özkaynak için seçmelere katıldım ve seçildim. 11 yaşımdan beri Beşiktaş’tayım." dedi.

"ABİLERİM BANA ÇOK DESTEK OLDU"

Kariyerindeki en büyük destekçilerinden bahseden genç futbolcu abilerinin desteğinden şu sözler ile bahsetti:

"Ailem bana her zaman çok destek oldu. Özellikle abilerim bana çok destek oldu. Hem maddi hem de manevi olarak. Antrenmanlara gidemediğim bir dönem olmuştu o zaman abim işten çıktıktan sonra beni antrenmana götürürdü. Abim çok destekçi oldu."

"HOCANIN BENİ SEÇMESİNİ BEKLEMİYORDUM"

Katar Süper Kupa Finali’nde yaşadıklarını da aktaran İlkhan, ‘’Hoca ilk önce Alex’i çağırınca ben de yavaşça kulübeye gelecektim. Sonra beni yanına çağırdı ben de koşarak yanına gittim. Hocanın beni seçmesini beklemiyordum. Bana kanat olarak oyuna gireceğimi söyledi. İlk önce çok şaşırdım ama sonra tamam dedim Beşiktaş sonuçta. İlk dakikalar topa ulaşamadım sanırım biraz heyecanlanmıştım. Ama Önder Hoca bana 'Al topu kaybet.' diye bağırınca bir özgüven patlaması oldu sanırım.’’ ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Genç futbolseverlere tavsiyede bulunan İlkhan, kendisinin bir dönem futbolu bırakmayı düşündüğünü, sonra bundan nasıl vazgeçtiğini şöyle anlattı:

‘’Çalışsınlar ve kendilerine doğru hedefler koysunlar. Hedefleri ne az ne de çok olsun. Ben 13 veya 14 yaşlarımdayken futbolu bırakmayı düşünmüştüm çünkü fazla oynama şansı bulamamıştım. Bu süreci kendi kendime yönettim. Kafamı sadece futbola yordum. Eğer başka bir şey düşünseydim futbolu bırakırdım çünkü fazla hedefim kalmamıştı. Kimsenin yüzü kara çıkmasın diye devam ettim."

"ÖNDER HOCA İLE İLİŞKİM ÇOK İYİ"

Maçtan sonra üzerinde baskı hissetmediğini söyleyen İlkhan maç sonrasından bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Maçtan sonra üzerimde bir baskı hissetmedim. Çok rahatım. Antrenmanlarda hep gülüyorum, mutluyum. Gülmeyi ve mutlu olmayı seviyorum. Kafam bu anlamda rahat. Ayrıca Önder Hoca ile ilişkim de çok iyi. Bana nazikçe neyi nasıl yapmam gerektiğini anlatıyor sağ olsun. Kendisine teşekkür ederim."

"HEP MARIO GOMEZ İZLEDİM"

Geçmişteki ve şu andaki idollerinden bahseden İlkhan, küçükken oyun tarzını kendine benzettiği Fabregas’ı idol olarak gördüğünü anlattı ve konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Küçükken idolüm Fabregas idi ama stilim değiştikçe De Bruyne ve İniesta’ydı ama kendime daha yakın görmeye başladım. Ayrıca Mario Gomez’i de seviyorum. Oyunu çift yönlü oynamayı seviyorum. Git gel yapmayı seviyorum ayrıca içeri koşu atmayı da seviyorum. Bunu öğrenirken hep Mario Gomez izledim. Hatta zihinsel antrenman yaparken ve maçtan önce hep Mario gomez golleri izliyorum."