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Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:01
Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Thomas Frank'ın takımı Brentford ile karşılaşacak.

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Brentford ise Tottenham deplasmanında 3-1'lik galibiyet elde etmişti.


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