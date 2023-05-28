Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Thomas Frank'ın takımı Brentford ile karşılaşacak.
BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Brentford ise Tottenham deplasmanında 3-1'lik galibiyet elde etmişti.
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