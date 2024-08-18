Brentford sezona galibiyetle başladı!

Brentford, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:33
Brentford sezona galibiyetle başladı!
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İngiltere Premier Lig ilk hafta maçında Brentford, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçı Brentford 2-1'lik skorla kazandı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Yoane Wissa attı. Crystal Palace'ın tek golünü 56. dakikada Ethan Pinnock (Kendi kalesine) attı.

SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Bu sonucun ardından Brentford, sezona 3 puanla başladı. Crystal Palace, sezonun ilk haftasında puan alamadı.

Brentford, ligin bir sonraki haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. Crystal Palace ise sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.


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