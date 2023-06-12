Brentford'dan 25 milyon Euro'luk rekor transfer

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, 25 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Alman oyuncu Kevin Schade'yi renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 23:39
Brentford'dan 25 milyon Euro'luk rekor transfer
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

Kevin Schade

KULÜP TRANSFER REKORU

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon Euro ödeyecek.

Almanya Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Schade, geçen sezon ligi 9. sırada tamamlayan Brentford'un formasını 19 maçta terletmişti.


Kevin Schade brentford transfer İngiltere Premier Lig

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