Estrela Portekiz Premier Ligi'ne yükselen son takım oldu
Estrela, Portekiz Premier Ligi play-off finali rövanş maçında Maritimo'yu penaltılarda 3-2 mağlup ederek en üst lige yükseldi.
Portekiz Premier Ligi play-off final maçı rövanşında ilk maçı 2-1 kazanan Estrela, Maritimo'ya konuk oldu. Estadio Dos Barreiros Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-1 Maritimo'nun üstünlüğü ile sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.
Xadas'ın 18. dakikada attığı golle öne geçen Maritimo bu skoru koruyamadı ve 26. dakikada eski Akhisarsporlu Miguel Cardoso attığı golle skoru eşitledi.
SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ
İkinci yarı baskını arttıran Maritimo, Jesus Ramirez'in 90+6'da attığı golle skoru 2-1'e getirerek karşılaşmayı uzatmaya götürdü.
Uzatmalarda baskılı oyununu devam ettiren Maritimo, bulduğu şanslardan yararlanamadı ve karşılaşma penaltılara gitti.
Penaltı atışları sonunda 3-2 üstünlük kuran Estrela, bu sonuçla birlikte Portekiz Premier Ligi'ne yükseldi. Maritimo ise Portekiz Premier Ligi'ne veda etti.
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