Wout Weghorts'a İngiltere Premier Lig kancası
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'a Everton'ın talip olduğu iddia edildi.
Sezona Beşiktaş'ta başlayan ve devre arasında Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'a Everton'ın talip olduğu ileri sürüldü.
The Sun'ın haberine göre bu sezon son maçta ligde kalmayı başaran Everton, 30 yaşındaki Wout Weghorst'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
EVERTON'IN İSTEDİĞİ FORVET
Everton teknik direktörü Sean Dyche'ın gelecek sezon için pivot santrafor tipinde bir oyuncu aradığını yönetime ilettiği kaydedildi. Manchester United'ın Weghorst'un kiralık sözleşmesini uzatmayacağını öğrenen Sean Dyche'ın oyuncuyu takımda görmek istediği aktarıldı.
NEREYE GİDECEĞİ MUAMMA
The Sun'ın haberine göre, PSV Eindhoven'la anlaşan Weghorst'un Ruud van Nistelrooy ile yolları ayıran Hollanda ekibine dönmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın oyuncuyu 2. defa kiralamak istediği ancak oyuncunun Türkiye'ye dönmek istemediği belirtildi.
20 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
Devre arasında Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, İngiltere Pemier Lig'de hiç gol kaydedemedi. İngiliz ekibiyle toplamda 20 maça çıkan Hollandalı santrfor 2 gol attı ve 3 asistlik katkı sağladı.
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