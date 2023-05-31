Brentford'dan kadroya kaleci takviyesi
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Hollandalı kaleci Mark Flekken'i kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Freiburg'un Hollandalı kalecisi Mark Flekken'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Flekken'in bonservisi konusunda Freiburg ile anlaşmaya varıldığı ve 29 yaşındaki Hollandalı kaleci ile dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mark Flekken
BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI
İngiltere basınında yer alan haberlere göre Brentford, Flekken için 11 milyon sterlin bonservis ödeyecek.
Ligi 5. sırada tamamlayan Freiburg formasıyla geçen sezon 34 karşılaşmanın 13'ünde kalesinde gole izin vermeyen Flekken, bu alanda ligin en iyi kalecisi olarak öne çıkmıştı.
Mark Flekken, Hollanda Milli Takımı'nda ise 4 maçta görev aldı.
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