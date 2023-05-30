Adı Fenerbahçe ile anılan Ryan Kent'e Premier Lig kancası

Yayınlanma: 30.05.2023 - 19:09

Güncelleme: 30.05.2023 - 19:09

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'e yükselen Burnley, Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.

BONSERVİS ÖDEMEDEN KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Rangers'tan daha önce ayrılacağını açıklayan yıldız oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Oyuncu ile ayrıca Udinese, Bologna ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Haberde teknik direktör Vincent Kompany'nin bu rakipler sebebiyle İngiliz oyuncuyu ikna etmesi gerektiği ifade edildi.

26 yaşındaki yıldız oyuncu İskoç ekibi Rangers ile toplamda 218 maça çıktı ve 33 gol, 57 asist yaptı.