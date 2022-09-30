Brest, Cezayirli futbolcu Youcef Belaili ile yolları ayırdı!

30 Eylül 2022 Cuma, 07:54

Brest kulübü, ailesinden uzakta kalan ve Fransa'ya adapte olma konusunda zorlanan Youcef Belaili ile yollarını ayırdı.

Kulüp, yaptığı açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyurdu.

Sportif direktör Gregory Lorenzi yaptığı açıklamada, "Youcef, özellikle ailesinden uzakta olduğu için kendini iyi hissetmiyordu. Bu nedenle bu yolda devam etmesi zordu. Takımın iyiliği için işbirliğimize son vermeyi seçtik. Son günlerde oyuncu hakkında söylenenler, bizi ilgilendirmeyen ve özel konular. Bugün en önemlisi kulübün sportif durumudur" dedi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Katar SC'den Brest'e Cezayirli futbolcu, takımıyla 19 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusun 30 Haziran 2023'e kadar süren sözleşmesi bulunuyordu.