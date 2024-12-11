Brest, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Brest, evinde PSV Eindhoven'ı 1-0 ile geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa Ligue 1 takımı Brest ile Hollanda ekibi PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.
Stade Francis-Le Blé Stadyumu'nda oynanan maçta Brest, PSV Eindhoven'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ön alan baskısı ile PSV'yi top kayıplarına zorlayan Fransız ekibi maça iyi başladı.
PSV Eindhoven'ı 1-0 ile geçen Brest'in golü, 43. dakikada serbest vuruşta oluşan karambolde seken topu ağlara gönderen sağ bek Julien Le Cardinal'den geldi.
5. SIRADALAR
Şampiyonlar Ligi'nde puanını 13'e çıkartan Brest, ilk defa katıldığı Devler Arenası'nda tarih yazıyor. Maç fazlasıyla 5. sıraya yükselen ekibin son iki maçı deplasmanda Shakhtar Donetsk ve içeride Real Madrid'e karşı olacak.
Sahadan mağlup ayrılan PSV Eindhoven ise 8 puanla 21. sırada bulunuyor.
Etiketler: #Brest #psv eindhoven #uefa şampiyonlar ligi
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