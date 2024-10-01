Brest'ten Red Bull Salzburg deplasmanında 4 gollü galibiyet!

Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Red Bull Salzburg'u 4-0 mağlup etti.

Brest'ten Red Bull Salzburg deplasmanında 4 gollü galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 22:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fransa Ligue 1 ekibi Brest, deplasmanda Avusturya Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg ile karşılaştı. 

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Fransız ekibi 4-0 kazandı.

BREST İKİDE İKİ YAPTI 

Brest'e galibiyeti getiren golleri 24 ile 70. dakikalarda Abdallah Sima, 66. dakikada Mahdi Camara ve 75. dakikada Mathias Pereira Lage, kaydetti.  

Bu sonuçla birlikte Brest, puanını 6'ya yükseltti. Salzburg ise 0 puanda kaldı.


Etiketler: #Brest #Red Bull Salzburg #uefa şampiyonlar ligi

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