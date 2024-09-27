UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne kazanarak başlarken, Beşiktaş ise Ajax deplasmanından mağlubiyetle döndü. Alınan sonuçların ardından UEFA Ülke puanı güncellendi.
Fenerbahçe, Union Saint - Gilloise karşısında sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle döndü.
Fenerbahçe’nin aldığı galibiyet sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlarken ülke puanına katkı yapamadı. Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.900 puanla 10. sırada yer aldı.
Temsilcilerimiz Avrupa’da 2024-25 sezonunda 3.300 puan topladı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.300 puan topladı. Çekya 39.850 puanla 9. sırada yer alıyor.
TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
1- İngiltere 90.589
2- İtalya 80.356
3- İspanya 74.989
4- Almanya 73.035
5- Fransa 60.379
6- Hollanda 55.733
7- Portekiz 51.416
8- Belçika 45.000
9- Çekya 39.850
10- TÜRKİYE 36.900
Spor Haberleri
- Tuncay Şanlı, Serhat Akın'ın son durumunu açıkladı!
- 'Ben buradan yönetsem...'
- 'Acı bir hayal kırıklığı...'
- 'Bir lunapark treninin içinde gibi'
- UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
- Ajax taraftarından Van Bronckhorst için çirkin tezahürat
- Tottenham'dan 10 kişiyle net galibiyet!
- Ahmet Çakar'dan flaş Serhat Akın paylaşımı!
- Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın açıklaması!
- Fenerbahçe'den Serhat Akın paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Terra Santa hakkında yargı kararı
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme