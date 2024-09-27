UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:04

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:04

Fenerbahçe, Union Saint - Gilloise karşısında sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle döndü.

Fenerbahçe’nin aldığı galibiyet sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlarken ülke puanına katkı yapamadı. Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 36.900 puanla 10. sırada yer aldı.

Temsilcilerimiz Avrupa’da 2024-25 sezonunda 3.300 puan topladı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise bu sezon 6.300 puan topladı. Çekya 39.850 puanla 9. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

1- İngiltere 90.589

2- İtalya 80.356

3- İspanya 74.989

4- Almanya 73.035

5- Fransa 60.379

6- Hollanda 55.733

7- Portekiz 51.416

8- Belçika 45.000

9- Çekya 39.850

10- TÜRKİYE 36.900