Brezilya basını duyurdu! Fernando Muslera'ya sürpriz talip

Brezilya ekibi Gremio, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera için devreye girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:55
Brezilya basını duyurdu! Fernando Muslera'ya sürpriz talip
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Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Fernando Muslera için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Brezilya'da yayın yapan Correio do Povo gazetesinin iddiasına göre Gremio, Muslera için devreye girdi.

Kaleci Adriel ile yollarını ayıran Güney Amerika ekibinin, menajerler aracılığı ile Uruguaylı file bekçisiyle temasa geçtiği öne sürüldü.

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ancak 37 yaşındaki kalecinin, bir yıllık kontratının kaldığı hatırlatılırken, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı Gremio cephesine belirtildi.

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


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