Fernando Muslera: 'Üstün olduğumuzu gösterdik'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:20

Güncelleme: 04.06.2023 - 23:09

Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren Muslera, "Harika bir sezon geçirdik. Yüksek şiddette, kendimizi vererek çalıştık. 8 puan farkla kazanıyoruz, derbilerin hepsini kazandık. Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

"SÜREKLİ KUTLAMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray'da kazandığı kupalarla ilgili konuşan Muslera, "Sürekli kutlama yapmak istiyoruz. Geçen sene zor bir sezon geçirdik. Bize destek olanlara bu sezon teşekkür etmiş olduk. Suat Kaya, Bülent Korkmaz ve sanırım biri daha vardı, 8 kupa kaldırdılar. Ben de yaklaşıyorum. 12 yılda 6 kupa ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.