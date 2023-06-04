Fernando Muslera: 'Üstün olduğumuzu gösterdik'

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maçın ardından görüşlerini aktardı. Muslera, "8 puan farkla kazanıyoruz, derbilerin hepsini kazandık. Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:20
Fernando Muslera: 'Üstün olduğumuzu gösterdik'
Abone Ol google-news

Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren Muslera, "Harika bir sezon geçirdik. Yüksek şiddette, kendimizi vererek çalıştık. 8 puan farkla kazanıyoruz, derbilerin hepsini kazandık. Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

"SÜREKLİ KUTLAMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray'da kazandığı kupalarla ilgili konuşan Muslera, "Sürekli kutlama yapmak istiyoruz. Geçen sene zor bir sezon geçirdik. Bize destek olanlara bu sezon teşekkür etmiş olduk. Suat Kaya, Bülent Korkmaz ve sanırım biri daha vardı, 8 kupa kaldırdılar. Ben de yaklaşıyorum. 12 yılda 6 kupa ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler

Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti
Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti

Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçti
Galatasaray taraftarından Mauro Icardi'ye özel pankart

Galatasaray taraftarından Mauro Icardi'ye özel pankart

En Çok Okunan Haberler