Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus listeyi yönetime verdi

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:46

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 1 hafta bay geçmesine rağmen 10. maçının ardından liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınından Fanaticos, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Ligi'ni yakından takip ettiği ve devre arasında Güney Amerika ülkesinden önemli takviyeler istediğini kaydetti.

Haberin devamında ise Portekizli hocanın bazı futbolcuların yer aldığı listeyi yönetime ilettiği kaydedildi. Jesus ile sezon sonunda yola devam etmeyi planlayan yönetimin, deneyimli hocanın istediği takviyeleri yapmak için büyük bir çaba harcayacağı ve hocayı ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

HANGİ BÖLGEYE TRANSFERLER YAPILACAK?

Bu sezon Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası'nın ardından ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde 2 mevkiye kesinlikle hamle yapmak istiyor. O bölgelerden ilki stoper mevkisi.

Özellikle Luan Peres'in sakatlığı sonrası sarı-lacivertlilerde, her bölgede rotasyon yapan Jorge Jesus savunma hattında ise böyle bir kadro derinliğine sahip değil. Takımın oynadığı hafta içi ve hafta sonu maçlarıyla birlikte Attila Szalai ve Gustavo Henrique'ye çok yük bindiği için Kanarya bu mevkide rotasyonu arttırmak istiyor.

Hedefteki bir diğer mevki ise kanat bölgesi. Sarı-lacivertliler sezon başında kanat rotasyonunu Bruma ile güçlendirmişti. Ancak Portekizli oyuncu, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Devre arasında kanat bölgesine de önemli bir hamlenin yapılması bekleniyor.