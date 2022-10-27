Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, gruptaki 5. maçında Kızılyıldız'la deplasmanda karşılaşacak. Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.
KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
KIZILYILDIZ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Exxen'den yayımlanacak.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.
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