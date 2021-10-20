Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Felipe Melo açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların anlaşacağı iddia edilen Felipe Melo'ya dair konuştu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:42
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Felipe Melo açıklaması
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği ve MHK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilya'nın önde gelen portallarından UOL, Galatasaray'ın Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki eski futbolcusu için önümüzdeki günlerde teklif yapacağını iddia etti. Galatasaray'ın deneyimli futbolcuya 1.5 yıllık kontrat teklifi yapacağı öne sürüldü.

Felipe Melo konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Burak Elmas, "Felipe Melo'nun transferi ile ilgili çıkan haberi okumadım, bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo 2011-2016 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Juventus'tan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Melo daha sonra Inter'in yolunu tuttu.

Felipe Melo, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca 155 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

Felipe Melo, Galatasaray kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.


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