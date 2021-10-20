Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Felipe Melo açıklaması
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların anlaşacağı iddia edilen Felipe Melo'ya dair konuştu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği ve MHK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Brezilya'nın önde gelen portallarından UOL, Galatasaray'ın Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki eski futbolcusu için önümüzdeki günlerde teklif yapacağını iddia etti. Galatasaray'ın deneyimli futbolcuya 1.5 yıllık kontrat teklifi yapacağı öne sürüldü.
Felipe Melo konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Burak Elmas, "Felipe Melo'nun transferi ile ilgili çıkan haberi okumadım, bilgim yok" ifadelerini kullandı.
Felipe Melo 2011-2016 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Juventus'tan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Melo daha sonra Inter'in yolunu tuttu.
Felipe Melo, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca 155 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.
Felipe Melo, Galatasaray kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.
Video Haberler
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor
- Volkan Demirel'den Sedat Peker açıklaması
- İlk fırsatta Türkiye'ye saldıracaklar
- Ankara'da korkutan patlama
- Peker seni de beni de sağ bırakmaz
- Bomba itiraflar için karar verildi
- Bahçeli kararını verdi: Oğlu da gitti!
- Bürokrasi kokuyu aldı!
- Öğrencilerin isyanı: Gece yarısı eylem
- MetroPOLL'den çok konuşulacak detaylı anket