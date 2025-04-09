Brezilya basını milli takımın yeni hocasını duyurdu!
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları gündemde.
Brezilya medyasından UOL'ın iddiasına göre, geçen yıllarda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, mayıs ayında Sambacıların yeni teknik direktörü olacak.
ANCELOTTI'NİN ADI GEÇİYORDU
Bu gelişmeler, 26 Mart günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmesinin ardından yaşandı. Junior'ın yerine ise Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti ve Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un adları geçiyordu.
Jesus transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jorge Jesus için Suudi kulübe 2,5 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.
JESUS'UN BREZİLYA'DA BAŞARILARI
Jorge Jesus, 2019/2020 sezonunda Brezilya takımı Flamengo'nun başında; ligi, Brezilya Süper Kupası, Copa Libertadores ve Copa Sudamericana'yı kazanmayı başararak dikkatleri çekmişti.
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