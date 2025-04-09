Son Dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası ayrılık!

Son dakika haberi... Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray Daikin'e mağlup olan Fenerbahçe Medicana'da Başantrenör Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenör Stefano Micoli ve Kondisyoner Maurizio Negro ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Son Dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası ayrılık!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:29

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Galatasaray yenilgisi sonrası teknik ekip ve başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: 

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.

Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

NE OLMUŞTU?

Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu ve seride 1-0 öne geçti.


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #galatasaray #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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