Son Dakika: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası ayrılık!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 18:29

Güncelleme: 09.04.2025 - 18:42

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Galatasaray yenilgisi sonrası teknik ekip ve başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.

Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

NE OLMUŞTU?

Vodafone Sultanlar Ligi Playof 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu ve seride 1-0 öne geçti.