Brezilya basını yazdı: Neymar, Robinho'nun oğluna tokat attı iddiası!

4.05.2026 17:32:00
Brezilya Ligi ekibi Santos forması giyen 34 yaşındaki futbolcu Neymar'ın, eski oyuncu Robinho'nun 18 yaşındaki oğlu Robinho Junior'a antrenmanda yaptığı hareket nedeniyle tokat attığı ileri sürüldü.

Santos forması giyen Neymar, antrenmanda yaptığı hareketle dünya basınında gündeme oturdu.

Globo'nun haberine göre; Neymar, Robinho Junior'un kendisine çalım atmasının ardından genç oyuncunun yaptığı harekete sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

ROBINHO'NUN OĞLUNA TOKAT ATTI İDDİASI

Habere göre Neymar, genç oyuncu tarafından çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine "daha kontrollü oynamasını" söylemesine rağmen bu durumun tekrar etmesine tepki gösterdi.

Deneyimli futbolcunun uyarısının ardından ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandığı ileri sürüldü. Habere göre, görgü tanıklarından en az biri, Neymar'ın genç oyuncuya bir tokat attığını da iddia etti.

ÖZÜR DİLEDİ VE SORUN ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından Neymar'ın, Robinho Jr. ile konuşarak özür dilediği ve sorunun çözüldüğü belirtildi.

Santos cephesinden resmi açıklama yapılmazken, teknik direktör Cuca, Neymar'ın Recoleta ile oynanacak Copa Sudamericana maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

