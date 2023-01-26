Brezilya basınından Fenerbahçe'yi endişelendiren Jorge Jesus iddiası!
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için Brezilya basınından sarı-lacivertli taraftarları endişeye düşüren bir iddia geldi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un ismi, Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için gündeme gelmeye devam ediyor.
2022 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevi bırakmasının ardından gözler federasyonun alacağı yeni teknik direktör kararına çevrilmiş, ismi geçenler arasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da yer almıştı.
Jorge Jesus
JORGE JESUS SESLERİ YENİDEN YÜKSELDİ!
Goal Brezilya muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre Jorge Jesus milli takım teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer almaya devam ediyor.
Federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues'in aklında Ancelotti'nin yanı sıra Luis Enrique'nin de olduğunun ifade edildiği haberde futbol dünyasına yakın bazı iş insanlarının başkan Ednaldo Rodrigues'e Jorge Jesus lehine lobi faaliyeti yürüttüğü iddia edildi.
"JESUS İSTEKLİ, FENERBAHÇE'DEKİ KONTRATI SORUN OLMAZ"
Raisa Simplicio'nun haberinde Jorge Jesus'un yakın çevresine Brezilya Milli Takımı için teklif gelmesi halinde buna sıcak bakacağını ve ikinci kez düşünmeden teklifi kabul edebileceğini söylediği iddia edildi.
Haberde teklif gelmesi halinde deneyimli teknik direktörün Fenerbahçe ile olan kontratının da sorun teşkil etmeyeceği ifade edildi.
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