Brezilya basınından flaş Jose Mourinho iddiası: 'Şu anki hedefi...'

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre Brezilya Ligi'nden Mourinho'ya talip çıktı.

Brezilya futbolunun önemli isimlerinden Jorge Biadek, ülkenin köklü kulüplerinden Gremio'nun başkan adayı Marcelo Marques'in, teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ifade etti.

Biadek, Marques'in bu fikrini bizzat Portekizli çalıştırıcıya ilettiğini açıkladı.

"MOURINHO ÇOK MUTLU OLDU"

Biadek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mourinho ile olan yazışmasını aktardı:

"Ona mesaj attım: 'Bak, Brezilya'da ne kadar büyük bir saygın var' dedim. Bu haberlerin çıkması, Gremio taraftarlarının onu takımın başında görmek istemesi Mourinho'yu çok mutlu etti. Bu, her teknik adam için gurur verici bir durumdur. Gerçekten sevindi."

Radio Guaiba kaynaklı habere göre, Mourinho'nun adı Güney Amerika'da yankı uyandırsa da, Portekizli teknik adamın kısa vadeli planında yalnızca Fenerbahçe var.

"HEDEFİ TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK"

Ancak Biadek, şu an için somut bir görüşmenin olmadığını vurgularken Mourinho'nun geleceğine dair de net konuştu:

"Şu anda hiçbir temas yok. Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da bulunmuyor. Fenerbahçe'ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez."