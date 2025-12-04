Cumhuriyet Gazetesi Logo
Brezilya'da Flamengo şampiyonluğunu ilan etti

Brezilya'da Flamengo şampiyonluğunu ilan etti

4.12.2025 11:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Brezilya'da Flamengo şampiyonluğunu ilan etti

Brezilya Serie A'da Ceara'yı 1-0 yenen Flamengo, ligin sona ermesine 1 hafta kala Palmeiras'ın 5 puan önünde 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

Brezilya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Flamengo, sahasında Ceara'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanan 37. hafta maçının tek golü, 37. dakikada Samuel Lino'dan geldi.

Flamengo, bu sonuçla ligin sona ermesine 1 hafta kala Palmeiras'ın 5 puan önünde 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Brasileirao (Brezilya Lig Şampiyonluğu) ile Libertadores Kupası, Brezilya Süper Kupası, Carioca Şampiyonası (Rio de Janeiro Eyalet Şampiyonası) ve Copa do Brasil (Brezilya Kupası) kupalarını da müzesine götürdü.

İlgili Konular: #flamengo #şampiyonluk #Brezilya Serie A

İlgili Haberler

Flamengo, Jorge Carrascal transferini resmen duyurdu!
Flamengo, Jorge Carrascal transferini resmen duyurdu! Brezilya Serie A ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.
Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...'
Saul Niguez'den Trabzonspor itirafı: 'Flamengo'nun teklifinden daha iyiydi ama...' Trabzonspor ile sözleşme imzalamanın kıyısından dönen Saul Niguez, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Copa Libertadores'te şampiyon Flamengo!
Copa Libertadores'te şampiyon Flamengo! Palmeiras'ı 1-0 mağlup eden Flamengo, Copa Libertadores'te şampiyonluğa ulaştı.