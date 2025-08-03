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Flamengo, Jorge Carrascal transferini resmen duyurdu!

Flamengo, Jorge Carrascal transferini resmen duyurdu!

3.08.2025 13:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Flamengo, Jorge Carrascal transferini resmen duyurdu!

Brezilya Serie A ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.

Flamengo, 27 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Jorge Carrascal ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya basınında, transferin 12,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Millonarios takımında başlayan Carrascal, Ukrayna'da Karpaty Lviv, Arjantin'de River Plate ve Rusya'da Dinamo Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova forması giydi.

Carrascal, geçen sezon Dinamo Moskova'da 35 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Transferde hareketli günler geçiren Flamengo; Jorginho, Saul Niguez, Emerson Royal ve Samuel Lino'nun ardından Carrascal'ı renklerine bağlayarak kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.

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