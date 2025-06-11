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Brezilya, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi!

Brezilya, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi!

11.06.2025 09:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Brezilya, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi!

Brezilya, Carlo Ancelottti'nin ilk iç saha maçında Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Brezilya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Neo Quimica Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brezilya 1-0 kazandı.

Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak ilk galibiyetini getiren golü Real Madrid'den eski öğrencisi Vinicius Junior, 44. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Brezilya, 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Paraguay ise 24 puanda kaldı.

Brezilya, matematiksel olarak ilk 6'ya girmeyi garantilediği için 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Brezilya, bir sonraki maçında Şili'yi ağırlayacak. Paraguay ise sahasında Ekvador'u konuk edecek.

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