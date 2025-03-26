Arjantin'den farklı galibiyet: Brezilya bir ilki yaşadı!
Arjantin, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 14. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya katılmayı garantiledi.
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya arasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu.
Son dünya şampiyonu Arjantin, maçı 4-1 kazanırken aldığı galibiyetle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
Maçın hemen başında Arjantin iki farklı üstünlüğü yakaladı. 4. dakikada Julian Alvarez gol perdesini aralarken Enzo Fernandez 8 dakika sonra farkı ikiye taşıdı.
BREZİLYA BİR İLKİ YAŞADI
Brezilya'da Matheus Cunha, 26. dakikada kaydettiği golle farkı yeniden bire indirirken Arjantin'de ikinci golün sahibi Enzo Fernandez'in asistinde Alexis Mac Allister 37'de takımı adına üçüncü kez ağları havalandırdı ve devre bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin 71. dakikasında ise Giuliano Simeone kaydettiği golle skoru belirledi ve Arjantin sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılıp puanını 31 yaptı. Brezilya ise 21 puanda kaldı.
Brezilya bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü.
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