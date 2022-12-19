Brezilya efsanesi Pele'den Messi'ye mesaj: Maradona şu an kesinlikle gülüyordur
Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırmasının ardından bir mesaj paylaştı.
Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti.
Arjantin'in bu tarihi başarısının ardından sosyal medyada birçok ünlü, Messi'den övgüyle bahsetti.
Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, "Futbol, kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yünüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur. Arkadaşım Mbappe ise finalde penaltılar dahil dört gol attı. Onu, futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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