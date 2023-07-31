FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 4 ülke son 16'ya yükseldi
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya, Avustralya ve Nijerya son 16 turuna kaldı.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, gruplarda 4 maç oynandı.
Turnuvada 2011'de kupaya uzanan favori adaylardan Japonya, İspanya'yı 4-0'la geçerek C Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. İspanya ise 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna çıktı.
Grubun diğer karşılaşmasında turnuvaya ilk kez katılan Zambiya ise Kosta Rika'yı 3-1 yenerek 3 puanla grup üçüncüsü oldu. Zambiya'nın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Barbra Banda, Dünya Kupası'nın bininci golüne imza atarak tarihe geçti.
EV SAHİBİ AVUSTRALYA DA SON 16'DA
Organizasyonun ev sahiplerinden Avustralya, Kanada'yı 4-0 mağlup ederek B Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı ve son 16 takım arasına girdi. 4 puanla grubu üçüncü sırada bitiren Kanada, turnuvaya veda etti.
İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalan Nijerya da 5 puanla gruptan çıkan diğer takım oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- İBB adayını açıkladı
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı