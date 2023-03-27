Brezilya Milli Takımı için görüştükleri iddia edilmişti: Julio Cesar'dan Jorge Jesus yanıtı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 13:06

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 13:16

Brezilya Futbol Federasyonu'nu temsilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüştüğü iddia edilen Julio Cesar'dan açıklama yaptı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Cesar, "Brezilya Futbol Federasyonu'nun temsilcisi olarak, teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler doğru değildir. Ben yıllardır Lizbon'da yaşayan biriyim. Öncelikle federasyondan kimse benden bu yönde herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır. Federasyonun bir temsilcisi değilim. Ben sadece Brezilya Milli Takımı'nda oynamış biriyim" dedi.

Jorge Jesus

"JORGE JESUS BENİM ARKADAŞIM"

Brezilyalı eski kaleci, "Eğer federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues herhangi bir durumda benden yardım isterse ederim. Çünkü, Brezilya futbolu benim tutkumdur. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Cesar, "Jorge Jesus, çok değer verdiğim biri ve benim arkadaşım. Benfica'da teknik direktörümdü ve kendisiyle harika olan ilişkim devam ediyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Julio Cesar

GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Portekiz basınından Record, Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus'un, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulunduğunu iddia etmişti

Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğüne hangi ismin getirileceği netlik kazanmazken Jorge Jesus'un yanı sıra Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de adaylar arasında yer alıyor.