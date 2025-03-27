Brezilya'da Carlo Ancelotti sesleri!

Brezilya Futbol Federasyonu'nun 2026 Dünya Kupası'nda takımı Carlo Ancelotti'ye emanet etmek istediği iddia edildi.

Brezilya'da Carlo Ancelotti sesleri!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:58

Brezilya Milli Takımı'nda Arjantin'e karşı alınan 4-1'lik yenilgi sabırları taşırdı.

Uzun süredir kötü futboluyla gündemde olan Brezilya'da teknik direktörlük çağrıları yeniden yükseldi.

Ge Globo'da yer alan habere göre; Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti'ye takımı emanet etmek istiyor.

Haberde, Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından memnuniyetsizliğin arttığı ve federasyonun Ancelotti için yeniden harekete geçtiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERE YOĞUNLAŞILACAK

Brezilya Milli Takımı için başka alternatifler olsa da, federasyonun zaman harcamadan Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşılacağı belirtildi.


Etiketler: #carlo ancelotti #Brezilya Milli Takımı #2026 Dünya Kupası

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