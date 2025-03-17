İspanyollar yazdı: 'Arda Güler, Carlo Ancelotti'ye mesaj verecek'

İspanyol basını Real Madrid forması giyen Arda Güler'in milli takım performansı ile İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye mesaj vereceğini iddia etti.

İspanyollar yazdı: 'Arda Güler, Carlo Ancelotti'ye mesaj verecek'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 23:33

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.

İspanya'dan Mundo Deportivo, liglere milli maçlar nedeniyle ara verilmesinin ardından genç yıldız için bu aranın bir fırsat olabileceğini gündeme getirdi.

ANCELOTTI'YE MESAJ

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Real Madrid'de bu sezon geri planda kalan Arda Güler ve Endrick gibi isimlerin, milli maçlarda sergileyeceği performansla teknik direktör Carlo Ancelotti'ye mesaj gönderebileceği ifade edildi.

Arda Güler'in A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı maçlarda ilk 11'de forma giymesinin beklendiği vurgulandı.

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.


Etiketler: #arda güler #carlo ancelotti #a milli futbol takımı #real madrid

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