Brezilya'da Jorge Jesus'un adı geçiyor!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:12

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hırvatistan, Brezilya’yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Katar Education City Stadı’nda Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’ın düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmada 105+1’inci dakikada Brezilya Neymar ile öne geçmeyi başardı. Ancak Hırvatistan 117’nci dakikada Petkovic ile Neymar'a cevap vererek karşılaşmayı penaltılara taşımayı başardı. Seri penaltı atışları sonrası Hırvatistan, Brezilya’yı 4-2’lik skor ile mağlup etti. Hırvatistan’da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıları değerlendirirken; Brezilya’da ise Casemiro ve Pedro fileleri havalandırdı, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen takım oldu.

BREZİLYA'YA JORGE JESUS DÜŞÜNÜLÜYOR

Brezilya'nın Hırvatistan'a yenilip kupaya havlu attığı mücadele sonrası teknik direktör Tite istifa etti. 61 yaşındaki teknik direktör, Hırvatistan maçı sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus da adı geçenler arasında yer alıyor.

Brezilya’nın en önemli haber kanallarından Globo Esporte’ye göre Brezilya milli takımı teknik direktörlüğü için gündemde 10 isim var ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus da bunların arasında. Habere göre ilk 2 aday Guardiola ve Sampaoli olarak gösterilirken Jesus bu iki isimle beraber en kuvvetli adaylar arasında yer aldı.