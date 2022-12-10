Hırvat taraftarlar, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmelerini kutladı
Hırvat taraftarlar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'yı yenerek yarı finale yükselmelerinin coşkusunu yaşadı.
Hırvat taraftarlar, takımlarının Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini heyecan ve coşkuyla kutladı.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
Başkent Zagreb'de bir araya gelen yüzlerce Hırvat taraftar, takımlarının yarı finale yükselmesini Hırvatistan bayrakları ve meşalelerle kutladı.
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