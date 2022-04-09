Brezilya'da Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:57

Vitor Pereira'nın takımı Corinthians'ta üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından takım içinde gündem yaratan iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Vitor Pereira, Corinthians'ta çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Portekizli teknik direktörün iyi bir başlangıç yapmamasının ardından Brezilya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

OYUNCULAR İSTEMİYOR

Marco Bello'nun haberine göre, Corinthians'ta bir yöneticinin, futbolcuların Vitor Pereira'yı istemediği yönünde izlenimler aldığı öğrenildi. Ancak kulüp başkanı Duilio'nun, şu anda sorunun Vitor Pereira'da olmadığını düşündüğü için Portekizli teknik direktör ile yolları ayırmayı planlamadığı belirtildi.

VITOR PEREIRA DÜŞÜŞTE

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta da beklentilerin uzağında kaldı.

Son olarak Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olan Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians elenmişti. Brezilya temsilcisi şimdi de Libertadores'e mağlubiyetle başlamış oldu.



