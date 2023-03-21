Brezilya'dan Fenerbahçeli iki isim Sao Paulo'ya önerildi iddiası
Brezilya basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Gustavo Henrique ile Luan Peres'in Sao Paulo'a önerildiğini yazdı.
Transfer piyasasında stoper arayan Brezilya kulübü Sao Paulo'ya Fenerbahçe'den Gustavo Henrique ve Luan Peres ile birlikte Benfica'lı Lucas Verissimo önerildi.
Luan Peres
Brezilya basınından Lance'da yer alan habere göre, Sao Paulo'ya transferi en düşük ihtimal olarak Verissimo gösterildi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için Benfica'nın en az 6.5 milyon Euro istediği kaydedildi. Fenerbahçeli Luan Peres için de en az 5.5 milyon Euro isteneceği belirtilerek bu transferin de gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
EN YÜKSEK İHTİMALLİ HENRIQUE
Haberde transferde en yüksek ihtimali bulunan isim olarak Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Gustavo Henrique gösterildi.
Gustavo Henrique
Sarı -acivertli kulübe sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama ve 1.4 milyon Euro şartlı satın alma opsiyonuyla transfer olan Gustavo Henrique, 23 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.
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