Brezilya'dan Fenerbahçeli iki isim Sao Paulo'ya önerildi iddiası

Brezilya basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Gustavo Henrique ile Luan Peres'in Sao Paulo'a önerildiğini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:54
Brezilya'dan Fenerbahçeli iki isim Sao Paulo'ya önerildi iddiası
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Transfer piyasasında stoper arayan Brezilya kulübü Sao Paulo'ya Fenerbahçe'den Gustavo Henrique ve Luan Peres ile birlikte Benfica'lı Lucas Verissimo önerildi.

Luan Peres

Brezilya basınından Lance'da yer alan habere göre, Sao Paulo'ya transferi en düşük ihtimal olarak Verissimo gösterildi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için Benfica'nın en az 6.5 milyon Euro istediği kaydedildi. Fenerbahçeli Luan Peres için de en az 5.5 milyon Euro isteneceği belirtilerek bu transferin de gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK İHTİMALLİ HENRIQUE

Haberde transferde en yüksek ihtimali bulunan isim olarak Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Gustavo Henrique gösterildi.

Gustavo Henrique

Sarı -acivertli kulübe sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama ve 1.4 milyon Euro şartlı satın alma opsiyonuyla transfer olan Gustavo Henrique, 23 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.


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