Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus Fenerbahçe yönetimi ile görüştü
Brezilya basını Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sarı-lacivertli yönetim ile sözleşme fesih konusunda toplantı yaptığını öne sürdü.
Süper Lig'de son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
UOL Esporte'den Bruno Andrade imzalı habere göre, Jesus, Fenerbahçe yönetimi ile görüştü. Tarafların Portekizli teknik direktörün sözleşmesinin feshi için çalıştığı öne sürüldü.
Jorge Jesus
KAYSERİSPOR SON MAÇI OLABİLİR
Haberde deneyimli teknik direktörün sözleşmesinin kısa süre içerisinde veya perşembe günü Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından feshedilebileceği belirtildi.
Jorge Jesus yönetiminde ligde 25 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 54 puan topladı. Sarı-lacivertli takım, 26 maçta 63 puan toplayan lider Galatasaray'ın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK
Fenerbahçe Jesus idaresi altında UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıkarken son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti.
68 yaşındaki teknik direktörün, Fenerbahçe ile sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.
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