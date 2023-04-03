Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus Fenerbahçe yönetimi ile görüştü

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:26

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 20:34

Süper Lig'de son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

UOL Esporte'den Bruno Andrade imzalı habere göre, Jesus, Fenerbahçe yönetimi ile görüştü. Tarafların Portekizli teknik direktörün sözleşmesinin feshi için çalıştığı öne sürüldü.

Jorge Jesus

KAYSERİSPOR SON MAÇI OLABİLİR

Haberde deneyimli teknik direktörün sözleşmesinin kısa süre içerisinde veya perşembe günü Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından feshedilebileceği belirtildi.

Jorge Jesus yönetiminde ligde 25 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 54 puan topladı. Sarı-lacivertli takım, 26 maçta 63 puan toplayan lider Galatasaray'ın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Fenerbahçe Jesus idaresi altında UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıkarken son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti.

68 yaşındaki teknik direktörün, Fenerbahçe ile sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.