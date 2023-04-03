Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi: Yıkıcı bir hezimet
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.
Spor yazarları dev derbiyi şöyle değerlendirdi:
Hilmi Türkay - Cumhuriyet:
"HEZİMET"
"Son günlerde Beşiktaş’ın girişimi ve 7 kulübün desteğiyle başlayan, ligden çekilen takımların maçlarının sayılmaması ile hükmen galibiyetle alınan puanların silinmesi konusu gündemi meşgul etti. Futbolu bilen kadar bilmeyenler de konuştu. Ancak bir arpa boyu yol katedilmedi. Puan silme isteği bence adil bir durum olmaz. Örneğin F.Bahçe, deplasmanda Hatay’ı ve G.Antep’i yenmiş. Bu 6 puan nasıl silinir? Silinirse her şey karışır. Olacak iş mi? Dönelim maçlara... Lider G.Saray, Adana Demir’i yenip gözünü F.Bahçe-Beşiktaş derbisine dikti. Beşiktaş’ın Şenol Güneş’le yükselen grafiği vardı. Jesus’un toparlanması gereken maçtı. İlk yarı futbol kalitesi düşüktü, F.Bahçe Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 yaptı. İkinci yarının başında yine Valencia penaltıyı atsa bambaşka bir sonuç olacaktı. O penaltı kaçtı, Beşiktaş geri döndü, Kadıköy’de 4-2 kazandı. Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisi geceye damga vurdu, “Yönetim istifa” ve “Ali Koç istifa” sesleri yükseldi. Tribünler, yıllardır beklediği şampiyonluktan yine uzaklaştı. Jesus’un yaşattığı yine bir derbi hezimeti! Artık söz bitti!"
Gülengül Altınsay - Cumhuriyet:
"REDMOND FARKI"
"İlk 11’lere bakınca Beşiktaş’ın, rakibin ağır savunmasının arkasına sarkacak hızlı oyuncularla başlamadığını görüyoruz. Böyle olunca hücumda sıkıntı yaşayacağı da açık. Zaten Kartal ilk 1 saatte uzun toplardan medet umuyor. Fenerbahçe ise tam saha baskıyla başlıyor maça. Ama 20’den sonra Kartal oyunu biraz dengeliyor. Sahadaki futbol mu? Karşılıklı bir sürü faul ve top kaybı. Sonra 41’de hakem Fenerbahçe’ye penaltı veriyor. Arda’nın kendini yere attığı apaçıkken. Fakat ne VAR ne hakem aldırıyor. Demek ki devre arası fırçaları TFF ve MHK’yi etkilemiş!
Şenol Güneş’in ağır savunmacıları tercihi, 51’de 2. penaltıya ve Welinton’un atılmasına yol açıyor. Valencia kaçırıyor ama Cenk 58’de güzel ortayı gole çeviriyor: 1-1. Ardından araya atılan topta Cenk 2-1’i buluyor. Asistler de 46’da oyuna giren Redmond’dan. Aynı oyuncudan tipik bir Redmond golü ve 3-1. Bu formda ve hızlı oyuncu, onu yanında oturtan Güneş’i kurtarıyor. Maçın sonunda Aboubakar’a da bir gol attırarak belki ligin ilk “asist hat-trick”ini yapıyor İngiliz. Sonunda Beşiktaş’tan 10 kişiyle bir tarihi derbi galibiyeti daha... Hem de aleyhte 2 penaltıya rağmen."
Uğur Meleke - Hürriyet:
"JESUS'UN KOPYASI VAR KENARDA"
"Fenerbahçe’de maça başlayan 11’den sekizi geçen sezon oyuncuları. Fenerbahçe’nin bu yıl yaptığı 14 transferden üçü sadece 11’de başladı (Samet, Arao ve Pedro). Onların da ne kadar katkı verdiğini siz takdir edin. Beşiktaş’sa sadece bu devre arasında 5 transfer yaptı ve bence tam isabet sağladı. F.Bahçe 27 Ekim’deki Rennes maçından beri 21 resmi müsabakaya çıkmış. Bu maçların altısında üçlü savunmayı tercih etmiş (Rennes, Trabzon, Galatasaray, iki Sevilla ve Galatasaray). Bu altı karşılaşmanın beşinde yenilmiş, birinde de Sevilla’ya karşı işlevsiz bir galibiyet almış. Üstelik üçlü savunmayla oynanan son beş müsabakada Fenerbahçe (İRFAN’IN DÜNKÜ ŞUTUNA KADAR) akan oyunda hiç gol atamamış. Sadece Valencia’yla bulunan iki penaltı golü var.. Dünya Kupası öncesi kenarda süper bir Jesus vardı. Dünya Kupası arasında ruhen buradan gitti, sadece bedenen kaldı İstanbul’da. Temmuz-Kasım aralığında orijinal Jesus vardı Kadıköy’de görevde. Ocak-Nisan dönemindeyse kötü bir kopyası var gibi artık kenarda."
Şansal Büyüka - Milliyet:
"BIRAKIN GİTSİN, HAYIR GELMEZ"
"Arda’yı atlamayalım, olağanüstü işler yaptı. Fenerbahçe on birine ilk yazılacak isim... Ama her pozisyonda dripling yapmak, çalım atmak zorunda değil... Hem enerjisini boşa harcıyor, hem de top kaybediyor. Çalım yapacaksa, hünerini gösterecekse, etkili alanlarda yapmalı... “Jesus sezon sonu gidecek mi?” diye tartışılıp duruyor. Bırakın gitsin, hayır gelmez. Fenerbahçeli bazı dostlara son tavsiyem şu olsun: Bırakın artık TFF, MHK, hakemler, rakipler, medya diye sanal düşmanlar yaratmayı... Dönün kendinize bakın. Bu takımın neresinde kalite var? Bu takımda hangi futbol aklı var? Kendi yanlış ve eksiklerinizin faturasını başkalarına kesmeye devam ettikçe şampiyonluk için daha çok beklersiniz."
Ercan Güven - Milliyet:
"YIKICI BİR HEZİMET"
"Beşiktaş açısından ne kadar değerli, sıra dışı, özel bir zafer ise Fenerbahçe için o denli feci, tarihi, yıkıcı bir hezimettir dünkü derbi. Mazeretsiz, kaytarmasız, futbolcuları, teknik kadrosu ve yönetimi ile birlikte tükenişi ve bu sezonu kapatışıdır. Yenilenin, hatta berabere kalanın aynı zamanda sezonu kaybedeceği bir derbi olunca endişe, korku baskın çıktı, maç futbolsuz başladı… O kadar acizdi Fenerbahçe savunması. Peki ne yaptı Jesus ile yardımcısı? Zaten sahada hiç olmayan Pedro’yu kenara aldı. Ardından klasik oyuncu değişiklikleri… Emre Mor, Zajc, Serdar Dursun ve İrfan Can maçın son çeyreğinde oyunu çevirecek!.. Geçiniz."
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